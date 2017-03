Hertha-Torschütze Plattenhardt will nicht für die AfD posieren

Marvin Plattenhardt erzielte am Samstag den entscheidenden Treffer für Hertha BSC beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Die Fraktion der AfD in Berlin warb anschließend mit dem Torschützen. Dieser distanzierte sich umgehend.

Marvin Plattenhardt sorgte mit seinem sehenswerten Freistoß in der 71. Minute für den Berliner Heimsieg und für Freudentaumel bei Team und den Fans. Nach der Partie trübte ein Foto mit einem Fan zumindest beim Torschützen die Freude. Denn bei dem Fan handelte es sich um den AfD-Abgeordneten Frank Scheermesser.

Das Bild wurde unter dem offiziellen Account der AfD-Fraktion Berlin bei Twitter eingestellt. Der abgelichtete Plattenhardt reagierte kurz darauf nach einem User-Hinweis deutlich. Er kommentierte das Foto im Netz mit den Worten: "Foto bitte sofort löschen! Ihr hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar!"

@AfDFraktionAGH Foto bitte sofort löschen! Ihr hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar! — Marvin Plattenhardt (@Platte21) March 11, 2017

Dieser Bitte kam die AfD-Fraktion Berlin bislang noch nicht nach. Am Sonntagvormittag war das Foto noch zu sehen. Der Abwehrspieler behält sich juristische Schritte vor. "Ich kann dort nicht persönlich hingehen und sagen: Löscht das Foto! Wenn überhaupt muss man da den Rechtsanwalt einschalten", sagte der 25-Jährige beim Auslaufen am Sonntag.

"Es ist nicht korrekt, so etwas zu posten. Ich habe reagiert, das war der richtige Schritt. Jetzt schauen wir mal, wie die Sache die nächsten Tage verläuft", sagte der frühere Junioren-Nationalspieler am Sonntag. Hertha kündigte an, den Linksverteidiger im Falle einer juristischen Auseinandersetzung unterstützen zu wollen.

(ems/sid)