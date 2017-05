später lesen Hertha Pekarik wieder im Mannschaftstraining 2017-05-03T12:34+0200 2017-05-03T12:34+0200

Peter Pekarik ist am Mittwoch beim Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der slowakische Rechtsverteidiger hatte bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei Werder Bremen einen Pferdekuss auf den Oberschenkel bekommen und deshalb am Dienstag nur eine Laufeinheit absolviert. Für das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig steht der Slowake wieder zur Verfügung. "Peka hat alles auskuriert, er ist gesund und hat keine Schmerzen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. Erstmals wieder eine individuelle Einheit auf der Trainingsanlage Schenckendorffplatz absolvierte Niklas Stark, der wegen einer Fußverletzung die vergangenen drei Bundesliga-Spiele verpasst hat. "Es kann sein, dass Niklas nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainiert", sagte Dardai. Er habe jedoch kaum Hoffnung, dass der Defensivspieler in den verbleibenden drei Saisonspielen nochmals auflaufen könne, fügte der Ungar hinzu.