später lesen Hooligans randalieren in Berlin Polizisten verhindern Übergriffe mit gezogener Waffe FOTO: dpa, nic FOTO: dpa, nic 2017-02-26T11:50+0100 2017-02-26T12:21+0100

Eine heftige Massenschlägerei in Berlin vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt (2:0) hat für Entsetzen gesorgt. Anhänger beider Teams sind am Samstag vor dem Anpfiff aufeinander losgegangen und haben auch Polizisten attackiert. 96 Personen wurden festgenommen, sechs Randalierer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das bestätigte die Polizei am Sonntagmorgen.