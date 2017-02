später lesen Hertha-Manager Preetz rechnet mit Vertragverlängerung von Kalou 2017-02-23T14:14+0100 2017-02-23T14:14+0100

Hertha-Manager Michael Preetz geht von einer Vertragsverlängerung des im Moment angeschlagenen Torjägers Salomon Kalou aus. "Die Gespräche laufen. Mein Eindruck ist, dass er große Lust hat, in Berlin und Teil unserer Entwicklung zu bleiben. Nach China kann er später immer noch wechseln", sagte Preetz in einem "Kicker"-Interview (Donnerstag). Allerdings machte der Manager des Berliner Bundesligisten eine Einschränkung: "Wenn es ihm vorrangig ums Geld geht, können wir nicht mithalten". Kalou, um den sich angeblich auch chinesische Klubs bemühen, hat zuletzt mehrfach angedeutet, seinen Vertrag in Berlin verlängern zu wollen. Nach dem Ausscheiden beim Afrika-Cup im Januar hatte der 31 Jahre alte Stürmer seine Karriere in der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste beendet.