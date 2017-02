später lesen Hertha BSC Weiser wieder im Training – Kalou und Langkamp pausieren 2017-02-28T17:33+0100 2017-02-28T17:33+0100

Mitchell Weiser vom Bundesligisten Hertha BSC ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der rechte Außenverteidiger der Berliner war wegen Rückenproblemen wochenlang ausgefallen. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte er im Dezember bei der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig. "Mitch hat gut trainiert, wir sind alle glücklich", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, der jedoch nicht damit rechnet, dass Weiser im Auswärtsspiel am Sonntag beim Hamburger SV bereits wieder im Kader steht: "Wir dürfen ihn nicht überbelasten". Wenn alles gut laufe, könne Weiser am übernächsten Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder dabei sein, fügte der Ungar hinzu. Mit Salomon Kalou und Sebastian Langkamp fehlten dagegen zwei Stammspieler beim Trainingsauftakt in dieser Woche. Kalou habe nach einem Schlag auf den Spann in der Vorwoche einen Bluterguss und müsse daher noch ein bis zwei Tage pausieren, teilte Dardai mit. Langkamp werde derzeit wegen einiger kleinerer Blessuren von den Physiotherapeuten behandelt. Gegen den HSV werde er aber voraussichtlich zur Verfügung stehen.