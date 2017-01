später lesen Benefizspiel nach Flugzeugabsturz Fans feiern Überlebende der Chapecoense-Tragödie FOTO: ap, SI Teilen

In einem Benefizspiel für die bei einem Flugzeugabsturz getöteten Fußballspieler des Klubs AF Chapecoense hat Brasilien Kolumbien am Mittwoch mit 1:0 (0:0) besiegt. Im Olympiastadion von Rio de Janeiro erzielte Dudu in der 47. Minute das Siegtor für die ohne viele in Europa spielenden Stars wie Neymar angetretene Seleção.