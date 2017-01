Der viermalige Titelträger Ghana ist beim Afrika Cup in Gabun als dritte Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. weniger

Der viermalige Titelträger Ghana ist beim Afrika Cup in Gabun als dritte Mannschaft ins Halbfinale eingezogen.

Der Finalist von 2015 besiegte am Sonntag die Demokratische Republik Kongo in Oyem mit 2:1 (0:0) und sicherte sich den sechsten Halbfinal-Einzug in Folge.