Burkina Faso ist im Afrika-Cup mit viel Pech an Rekordsieger Ägypten gescheitert. Erst im Elfmeterschießen verlor der Außenseiter das Halbfinale am Mittwoch mit 3:4, nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Bertrand Traoré von Ajax Amsterdam vergab den entscheidenden Schuss. Held beim glücklichen Sieger war Torhüter Essam El Hadary, der am Ende glänzte. Die Ägypter um ihren 44 Jahre alten Keeper treffen am Sonntag im Finale auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Kamerun und Ghana. Der Torhüter-Routinier strebt nun seinen fünften Triumph beim Afrika Cup an - den ersten Titel mit den Nordafrikanern holte er vor 19 Jahren.

Die Führung für die nicht überzeugenden Ägypter erzielte Mohamed Salah (66.). Der frühere Bundesligaprofi Aristide Bancé (73.) sorgte dann mit seinem Treffer für neue Hoffnung beim Außenseiter. Erstmals mussten der siebenmalige Turniergewinner im Turnierverlauf ein Gegentor hinnehmen. Der ehemalige Mainzer, der schon im Viertelfinale gegen Tunesien getroffen hatte, wurde in der 103. Minute ausgewechselt.

Der Weltranglisten-53. zeigte in Gabuns Hauptstadt Libreville eine starke Leistung und hätte eigentlich den Sieg verdient gehabt. Gastgeber Gabun mit Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang war bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

