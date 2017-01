später lesen Afrika-Cup Ghana folgt Senegal ins Viertelfinale FOTO: afp Teilen

Die Auswahl des viermaligen Titelträgers Ghana hat als zweite Mannschaft beim Afrika-Cup in Gabun das Viertelfinale erreicht. Der Finalist von 2015 feierte beim 1:0 (1:0) gegen Mali seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und kann bereits vor dem Duell am Samstag zwischen Rekordsieger Ägypten und Uganda (20.00 Uhr) nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze in Gruppe D verdrängt werden.