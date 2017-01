später lesen Afrika-Cup Algerischer Nationaltrainer Leekens zurückgetreten Teilen

Der Belgier Georges Leekens ist als Trainer der algerischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Das bestätigten der 67-Jährige und der Verband am Dienstag. "Ich verlasse die Mannschaft für das große Ganze, aber mit schwerem Herzen", sagte Leekens einen Tag nach dem Aus beim Afrika-Cup in Gabun. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die mitfavorisierten "Wüstenfüchse" waren mit dem Bundesliga-Spieler Nabil Bentaleb von Schalke 04 am Montag nur zu einem 2:2 (1:1) gegen Senegal gekommen und als Gruppendritter bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Leekens hatte das Team erst im Oktober 2016 übernommen.