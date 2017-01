später lesen Türkei Adebayor wechselt zu Istanbul Basaksehir Teilen

Stürmerstar Emmanuel Adebayor wechselt in die Türkei zum Überraschungs-Tabellenzweiten Istanbul Basaksehir. Der 32-Jährige erhält einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2018. Adebayor war seit Sommer 2016 ohne Verein. Bis dahin hatte der Kapitän der Nationalmannschaft Togos bei Crystal Palace in der englischen Premier League gespielt. Seine beste Zeit erlebte Adebayor beim FC Arsenal, für den er von 2006 bis 2009 in 104 Ligaspielen 46 Tore erzielte. Zudem war er vor seinem Gastspiel bei Crystal auf der Insel für Manchester City und Tottenham Hotspur aktiv. Für Real Madrid absolvierte er 14 Partien (fünf Tore).