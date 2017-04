Schweinsteiger war elf Tage nach Bekanntgabe des Transfers von Manchester United nach Chicago die fehlende Spielpraxis der vergangenen Monate kaum anzumerken. Mit der Nummer 31 auf dem Rücken nahm der Routinier eine ungewohnt offensive Rolle ein, dirigierte viel, trat Eckbälle und wurde 90 Minuten lang immer wieder von seinen Mitspielern gesucht. Schweinsteiger füllte die Rolle als Spielmacher aus und fütterte die Stürmer immer wieder mit schönen Pässen.

The script writers had this one right.@BSchweinsteiger scores on his debut for @ChicagoFire! #cf97 #CHIvMTL https://t.co/g0tFPBOu5z