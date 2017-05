später lesen Fußball in den USA Zweite Pleite in Serie für Schweinsteiger und Chicago FOTO: dpa, zeus kno FOTO: dpa, zeus kno 2017-04-30T09:32+0200 2017-04-30T09:32+0200

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in seinem fünften Spiel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der 32-Jährige verlor mit seinem Klub Chicago Fire bei den New York Red Bulls mit 1:2 (1:1).