Bastian Schweinsteiger ist am 1. August 1984 in Kolbermoor bei Rosenheim geboren und in Oberaudorf im Inntal aufgewachsen. Der Mittelfeldspieler misst 1,83 Meter und wiegt 76 Kilogramm.

Bastian Schweinsteiger ist am 1. August 1984 in Kolbermoor bei Rosenheim geboren und in Oberaudorf im Inntal aufgewachsen. Der Mittelfeldspieler misst 1,83 Meter und wiegt 76 Kilogramm. weniger