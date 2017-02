später lesen US-Nationaltrainer Bruce Arena kritisiert Einreisestopp Teilen

Der amerikanische Fußball-Nationaltrainer Bruce Arena hat das von Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot als "traurig" bezeichnet. In einem Interview mit der "Washington Post" sagte Arena: "Es gibt böse Menschen auf der Welt, es gibt auch böse Menschen in unserem Land, aber klar ist, dass eine große Mehrheit der Menschen gut ist. Es ist fantastisch, wenn wir denen die Chance geben können, ein Teil unseres Landes zu sein." Der 65-jährige Arena hat selbst einen Migrationshintergrund: Seine Großeltern waren aus Italien ausgewandert. Vor seiner Stellungnahme hatten unter anderen auch die Basketball-Trainer Steve Kerr und Gregg Popovich die Entscheidungen der neuen US-Regierung kritisiert. Am Freitag um 19 Uhr (Ortszeit/ 1 Uhr MEZ Samstag) sollte das US-Team in Chattanooga (Tennessee) gegen Jamaika das zweite Spiel unter Arenas Regie bestreiten. Bei seinem Debüt hatte die Mannschaft gegen Serbien nur ein 0:0 erreicht. Arena hatte Anfang Dezember als Nachfolger von Jürgen Klinsmann zum zweiten Mal das Amt des US-Nationaltrainers übernommen.