Fußball: CAS bestätigt Sperre von Asiens Champions-League-Gewinner

2017-02-03T15:30+0100 2017-02-03T15:30+0100

Das Internationale Sportgericht CAS hat den Ausschluss des südkoreanischen Fußball-Vereins Jeonbuk Motors vom diesjährigen Champions-League-Wettbewerb Asiens bestätigt. Das Gericht in Lausanne sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Verein im Jahr 2014 über einen Klub-Scout Schiedsrichter bestochen hat. Zuvor hatte der Asiatische Fußball-Verband AFC die Sperre verhängt, gegen die der Verein vor dem CAS klagte. Jeonbuk Motors hatte die asiatische Königsklasse im November vergangenen Jahres zum zweiten Mal nach 2006 gewonnen. Der viermalige südkoreanische Meister wird in der Champions League nun durch den nationalen Rivalen Jeju United ersetzt.