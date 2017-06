Das bestätigte sein Berater. "Wir können noch nicht mehr sagen und bitten darum, dass die Privatspähre seiner Familie in dieser schweren Zeit respektiert wird", hieß es in einer Mitteilung von Emmanuele Palladino. Tioté hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Sein früherer Verein reagierte geschockt. "Wir sind am Boden zerstört", twitterte der Klub aus der Premier League. "Ich bin sprachlos und so unglaublich traurig", schrieb der Ex-Hamburger Vincent Kompany auf Twitter, der mit Tioté beim belgischen Klub RSC Anderlecht zusammengespielt hatte.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv