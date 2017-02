später lesen Top-Klub denkt um Guangzhou will nur noch mit Chinesen spielen FOTO: ap, AP Teilen

Im zuletzt überhitzten chinesischen Fußball deutet sich erstmals seit Jahren ein Umdenken in der Personalpolitik an. Wie diverse nationale Medien berichten, will Serienmeister Guangzhou Evergrande ab dem Jahr 2020 ausschließlich mit chinesischen Fußballern spielen.