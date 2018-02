Wir stellen Ihnen Thorsten Fink vor. Wir stellen Ihnen Thorsten Fink vor. weniger

Fink wurde am 29. Oktober 1967 in Dortmund geboren. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim SV Roland Marten, ehe er in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund wechselte.

Als 21-Jähriger wechselte Fink zum Zweitligisten Wattenscheid 09, für den er 161 Spiele (26 Tore) absolvierte. Das ist bis heute Vereinsrekord.

1994 führte Finks Weg zum Karlsruher SC und drei Jahre später zu Bayern München. Mit den Bayern wurde der Mittelfeldspieler viermal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und 2001 Champions-League-Sieger.

Am 2. April 2006 beendete Fink seine aktive Karriere, 2005 begann er allerdings schon mit der Ausbildung zum Fußballlehrer.

Von September 2006 bis Juni 2007 trainierte der Blondschopf die Amateure des österreichischen Klubs Red Bull Salzburg, mit denen er Meister in der Regionalliga West wurde. Danach übernahm er gemeinsam mit Giovanni Trapattoni die erste Mannschaft der Salzburger.

Im Januar 2008 führte sein Weg wieder nach Deutschland, als Fink einen Vertrag beim Regionalligisten FC Ingolstadt unterschrieb. Mit dem FC stieg er 2008 in die 2. Bundesliga auf. Nach elf sieglosen Spielen in der Rückrunde wurde Fink im April 2009 in Ingolstadt entlassen.

Schon im Juni 2009 fand er einen neuen Verein - den FC Basel. Dort ersetzte er Christian Gross und hatte auf Anhieb Erfolg. In seiner ersten Saison gewann er das Double bestehend aus Pokal und Meisterschaft. Ein Jahr später verteidigte Fink mit seiner Mannschaft den Titel in der Liga.

Nach dem Rauswurf von Michael Oenning beim Hamburger SV verpflichtete der Bundesliga-Dino Fink als neuen Trainer. Seine erste Einheit leitete Fink am 18. Oktober 2011.

Fink konnte mit dem HSV nicht wie erhofft an alte Zeiten anknüpfen. Nach einem 2:6-Desaster am fünften Spieltag der Saison 2013/14 bei Borussia Dortmund zogen die Norddeutschen die Reißleine und trennten sich am 17. September 2013 von ihrem Trainer.

Nach einem Intermezzo beim griechischen Klub APOEL Nikosia (Januar bis Mai 2015) heuerte Fink zur Saison 2015/16 beim österreichischen Traditionsklub Austria Wien an.