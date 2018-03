später lesen Deutsch-kurdischer Fußball-Profi Naki tritt vor UN-Gebäude in den Hungerstreik Açlık grevi✌#deniznaki A post shared by Deniz Naki Fan Page (@deniznaki.support) on Mar 20, 2018 at 4:58am PDT 2018-03-21T10:36+0100 2018-03-21T10:36+0100

Der Fußball-Profi Deniz Naki nimmt vor dem UN-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde will damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren.