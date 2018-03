später lesen Grobe Fahrlässigkeit Ex-Coach Bielsa muss 300.000 Euro Entschädigung an Lille zahlen 2018-03-05T16:31+0100 2018-03-05T16:31+0100

Der ehemalige argentinische Fußball-Nationaltrainer Marcelo Bielsa (62), Spitzname "El Loco" (Der Verrückte), muss seinem ehemaligen Arbeitgeber OSC Lille eine Entschädigung von 300.000 Euro zahlen. Diese Strafe verhängte wegen grober Fahrlässigkeit am Montag ein Handelsgericht in Lille. Dem Fußballlehrer wurde vom Gericht zur Last gelegt, dass er mit einer eigenen Klage auf Entschädigung die mögliche Insolvenz des Klubs billigend in Kauf genommen habe.