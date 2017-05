Mit fünf Meisterschaften in Serie hat der FC Bayern München in der Bundesliga eine Bestmarke aufgestellt. Wie sieht es aber in den anderen europäischen Top-Ligen aus? In England gelang bislang noch keinem Verein dieses Kunststück.

Juventus Turin holte in Italien indes bereits von 1931 bis 1935 fünfmal in Serie den Landestitel. Unterbrochen vom 2. Weltkrieg schaffte das später auch der FC Turin. Von 2006 bis 2010 gewann Inter Mailand ebenfalls fünf Titel; solch eine Serie kann Juventus Turin nun sogar auf sechs Meisterschaften am Stück ausbauen.

Erdrückende Dominanz bot in Spanien Real Madrid gleich zweimal. Von 1961 bis 1965 und 1986 bis 1990 kam der Meister jeweils fünfmal nacheinander aus der Hauptstadt. In Frankreich führte ab 2002 gleich siebenmal in Serie kein Weg an Olympique Lyon vorbei. Der BFC Dynamo holte in der ehemaligen DDR sogar zehn Meisterschaften am Stück.

(dpa)