später lesen Südafrikanischer Spielmacher Ex-Dortmunder Pienaar beendet Karriere 2018-03-01T15:33+0100 2018-03-01T15:33+0100

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Steven Pienaar hat seine Fußball-Karriere beendet. Der frühere südafrikanische Nationalspieler und einstige Mittelfeldspieler des FC Everton verkündete seinen Abschied in einer TV-Sportshow in seiner Heimat. Pienaar vollendet am 17. März sein 36. Lebensjahr. Der Spielmacher bestritt die WM-Endrunden 2002 in Südkorea und Japan sowie die Heim-WM 2010 für Bafana-Bafana.