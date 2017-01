später lesen Ehemaliger Bundesligaprofi Jermaine Jones wechselt zu den LA Galaxy Teilen

Der ehemalige Bundesligaprofi Jermaine Jones wechselt in der Major League Soccer von den Colorado Rapids zu den Los Angeles Galaxy. Dies gab der Klub am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt. Der 35-Jährige gab familiäre Gründe für den Transfer nach Kalifornien an. Jones spielte in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04. Für die US-Nationalmannschaft kam der Deutsch-Amerikaner bislang 67 Mal zum Einsatz. Die neue MLS-Saison beginnt Anfang März.