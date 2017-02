später lesen "Ball gespielt!" Kulttrainer "El Fluppe" wird für Foul vom Platz gestellt FOTO: Screenshot Youtube FOTO: Screenshot Youtube 2017-02-20T14:59+0100 2017-02-20T15:27+0100

Es gibt Trainer, die so am Spiel ihrer Mannschaft verzweifeln, dass sie am liebsten selbst mitspielen würden. Und es gibt Ricardo La Volpe, in Deutschland seit der WM 2006 wegen seiner Kettenraucherei "El Fluppe" genannt. In der mexikanischen Meisterschaft wurde der ehemalige Nationaltrainer wegen einer kuriosen Aktion vom Platz gestellt.