Kuriose Szene in der Ligue 2, der zweiten Liga in Frankreich: Beim Spiel des AJ Auxerre bei US Quevilly-Rouen geraten zwei Teamkameraden aus Auxerre in eine handfeste Auseinandersetzung. Der Schiedsrichter schickt beide Prügelknaben vom Platz.