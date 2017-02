später lesen Spitzenspiel in Frankreich Favre verliert mit Nizza bei Spitzenreiter Monaco FOTO: rtr, EG/ BSP Teilen

Tabellenführer AS Monaco hat in der französischen Meisterschaft Verfolger OGC Nizza in die Schranken verwiesen. Die Monegassen besiegten im Spitzenspiel der 23. Runde das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Lucien Favre 3:0 (0:0) und bauten ihren Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 auf drei Punkte aus.