Lukas Podolski hat beim türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul am 17. Spieltag der Süper Lig sein Comeback gefeiert.

Beim 1:0 (0:0) des Rekordmeisters bei Konyaspor kam der Weltmeister in der 83. Minute für den ehemaligen Bundesligaspieler Eren Derdyiok in die Partie. Wegen Oberschenkelproblemen hatte Podolski zuletzt einen Monat pausieren müssen. Den Siegtreffer für Galatasaray erzielte Sabri Sarioglu (51.).

In der Tabelle schiebt sich Galatasaray Istanbul (36 Punkte) vorerst an Lokalrivale Fenerbahce (35) vorbei auf Platz zwei, Fener kann am Sonntag (17 Uhr) mit einem Sieg gegen Adanaspor aber wieder vorbeiziehen. Tabellenführer bleibt Istanbul Basaksehir (39), das sich klar mit 5:0 (2:0) gegen Kayserispor durchsetzte.

(sid)