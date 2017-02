später lesen Fußball in der Türkei Podolski verliert mit Galatasaray gegen Abstiegskandidaten FOTO: Screenshot Twitter Teilen

2017-02-12

Weltmeister Lukas Podolski kommt mit Galatasaray Istanbul in der SüperLig nicht richtig in Tritt. Gegen den Abstiegskandidaten Kayserispor musste der türkische Rekordmeister am Sonntagabend eine 1:2 (0:2)-Heimniederlage hinnehmen.