Serie A: Lyon-Kapitän Gonalons neuer Rüdiger-Kollege in Rom

Olympique Lyons Kapitän Maxime Gonalons wird beim italienischen Vizemeister AS Rom neuer Teamkollege von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger. Den Wechsel bestätigten beide Vereine am Montag. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Champions-League-Teilnehmer einen Vierjahresvertrag und kostet die Roma eine Ablöse von fünf Millionen Euro. Der siebenmalige französische Nationalspieler verlässt Olympique damit nach 17 Jahren im Verein. Gonalons hatte in der vergangenen Saison insgesamt 45 Spiele für Lyon absolviert und kommt insgesamt auf 334 Einsätze für den Verein.