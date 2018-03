Der LAFC gehört einer Gruppe um Basketballlegende Magic Johnson, Hollywood-Schauspieler Will Ferrell und der früheren US-Nationalspielerin Mia Hamm an. Geschäftsführender Vorsitzender ist der Unternehmer Peter Gruber, der auch Mitbesitzer des NBA-Klubs Golden State Warriors und der MLB-Franchise Los Angeles Dodgers ist.

"Ich bin so begeistert, dass meine Fußballmannschaft ihr erstes Spiel in der MLS gewonnen hat", schrieb Johnson bei Twitter und gratulierte den Spielern, dem früheren US-Nationaltrainer Bradley sowie seinen Partnern und den Fans zum Sieg.

I’m so excited my @LAFC soccer team won our first MLS game 1-0 over Seattle. Congratulations to my partners, our manager Bob Bradley, players, and fans.