Tschechische Liga Torhüter verschluckt Zunge – Stürmer rettet ihm das Leben

In der tschechischen Liga kommt es am Wochenende fast zu einem Drama. Doch der togolesische Nationalspieler Francis Kone reagiert geistesgegenwärtig und rettet so dem gegnerischen Torwart das Leben.