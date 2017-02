später lesen Major League Soccer Neues Fußball-Stadion in Washington D.C. 2017-02-28T14:14+0100 2017-02-28T14:14+0100

Nach jahrelangem Tauziehen erhält die Hauptstadt der USA ein neues Fußball-Stadion. Der Klub Washington D.C. United, 1996 Gründungsmitglied und viermaliger Meister der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS), begann am Montag mit den Bauarbeiten für das Audi Field. Eröffnung soll im Sommer 2018 sein. Der deutsche Autobauer hat die Namensrechte an der 20.000-Mann-Arena erworben. Der Vertrag läuft nach Informationen der Washington Post über zwölf Jahre. Die Kosten für den Bau des Stadion von 150 Millionen Dollar trägt der Klub. Weitere 150 Millionen Dollar für Infrastrukturmaßnahmen übernimmt der District of Columbia.