Isolation, Handyverbot, Landung mit dem Hubschrauber und Besuch vom "Schumi"-Arzt: Die bevorstehende Operation von Superstar Neymar am Samstag in Belo Horizonte ist reich an Kuriositäten.

