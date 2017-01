später lesen Ex-Bundesliga-Trainer Pacult wird wohl Coach in Kroatien Teilen

Twittern







Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Pacult hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie österreichische und kroatische Medien übereinstimmend berichten, soll der 57-Jährige den kroatischen Erstligisten Cibalia Vinkovci vor dem Abstieg retten. Der Tabellenletzte holte in den ersten 20 Saisonspielen nur einen Sieg und musste zuletzt sechs Niederlagen in Folge einstecken. Pacults bislang letzte Trainerstation war der slowenische Erstligist NK Zavrc (2015), den er jedoch nach nur 14 Tagen wieder verlassen musste. Zu den größten Erfolgen in der Trainerlaufbahn des gebürtigen Wieners zählt der Gewinn der österreichischen Meisterschaft 2008 mit Rapid Wien.