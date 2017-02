Weltmeister Julian Draxler hatte mit einem zwei Toren einen erheblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug des französischen Fußballmeisters Paris St. Germain im nationalen Pokal-Wettbewerb.

Beim 4:0 von PSG bei Stade Rennes erzielte der Nationalspieler die Treffer zum 1:0 (27.) und 3:0 (68.). Das 2:0 (38.) steuerte der Brasilianer Lucas bei, den 4:0-Endstand markierte Hatem Ben Arfa (90.).

PSG musste auf seinen deutschen Torhüter Kevin Trapp verzichten, der wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel pausierte und möglicherweise auch für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona am 14. Februar ausfällt.

Der AS Monaco entging am Mittwoch im Pokal haarscharf einer Blamage. Obwohl der Liga-Tabellenführer bereits in der 48. Minute beim Drittligisten FC Chambly mit 3:0 geführt hatte, fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der Monaco letztlich mit 5:4 die Oberhand behielt.

