Die niederländische Fußball-Legende Piet Keizer ist tot. Der frühere Profi von Ajax Amsterdam und 34-malige Nationalspieler starb im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Das teilte der Verein am Samstag in Amsterdam mit. Der frühere Linksaußen gehörte zur berühmten Ajax-Mannschaft, die Anfang der 1970er Jahre dreimal in Serie den Europacup der Landesmeister, den Vorläufer der Champions League, gewann.

Gemeinsam mit Johan Cruyff, der 2016 starb, bildete Keizer ein gefürchtetes Sturmduo. Er spielte bis 1974 für Ajax und wurde mit dem Club sechsmal niederländischer Meister. In 490 Spielen schoss er 189 Tore.

Für die niederländische Nationalmannschaft kam Keizer in 34 Länderspielen zum Einsatz, allerdings nicht 1974 im mit 1:2 verlorenen WM-Finale gegen Deutschland. In den vergangenen Jahren fungierte er noch als Berater des Ajax-Vorstandes.

(dpa)