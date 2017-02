später lesen Serbien Stadion von Rad Belgrad nach Rassismus-Vorfall gesperrt 2017-02-20T17:52+0100 2017-02-20T17:52+0100

Nach rassistischen Ausfällen von Anhängern des serbischen Erstligaclubs Rad Belgrad ist dessen Fußballstadion für weitere Spiele gesperrt worden. Bis zur endgültigen Entscheidung der Liga dürften dort keine Spiele mehr stattfinden, beschloss Liga-Direktor Vladimir Bulatovic am Montag in der serbischen Hauptstadt. Beim Erstligaspiel zwischen Rad und Partizan am Sonntag in Belgrad war der bei den Gästen spielende Brasilianer Everton Luiz mit Affenlauten und einem rassistischen Banner auf der Tribüne beleidigt worden. Luiz hatte den als traditionell extrem nationalistisch geltenden Rad-Zuschauern den Mittelfinger gezeigt. Nachdem es nach dem Spiel, das 1:0 für Partizan endete, zu Rangeleien zwischen Spielern und Zuschauern gekommen war, brach Luiz in Tränen aus.