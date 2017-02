Der FFA begründete die Strafe, dass der Verein eine Mitschuld am Verhalten der Fans habe. Greg O'Rourke, FFA-Chef für die erste australische Liga, sagte: "Wir sind zufrieden mit den positiven und proaktiven Maßnahmen der Wanderers, aber die Strafe soll auch zeigen, dass die Vereine für die Aktionen ihrer Fans verantwortlich sind."

#SydneyDerby 18.02.2017

West Sydney Wanderers vs. Sydney FC#WSW fans with Graham Arnold face (coach of Sydney FC)#RBB #Aleague pic.twitter.com/7VBwd9WmnM