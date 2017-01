Thomas Broich galt einmal als die große Hoffnung des deutschen Fußballs. Mittlerweile spielt der Ex-Gladbacher und Ex-Kölner in Australien bei Brisbane Roar. Wenn man Google glaubt, sitzt er aber noch in Köln vor seiner Haustür.

Broich, gar nicht gealtert, hockt auf der Treppe vor seiner damaligen Wohnung in der Kölner Südstadt. Genauer: in der Eifelstraße. Er trägt ein grünes T-Shirt, karierte Shorts und ausgeblichene Converse. Neben ihm stehen ein schwarzer Rucksack und eine Flasche Wasser. Broich liest ein Buch. Zumindest ist das bei Google Street View zu sehen (Hausnummer 29).

Doch Broich, von Januar 2004 bis Sommer 2006 in Mönchengladbach, ist nicht etwa aus Australien zurückgekehrt. Den Moment hielt der Kamerawagen des IT-Giganten Google für die Ewigkeit fest, als er im August 2008 zufällig genau im richtigen Moment durch die Eifelstraße fuhr - und Broich mitsamt Hauseingang ablichtete.

Seither wurde das Street-View-Bild nicht aktualisiert. Broich spielte von 2006 bis 2009 für den Effzeh. Städte verändern sich zwar, Straßenzüge werden umgeplant, bei Google Street View in Deutschland aber nicht – hier steht die Zeit still.

Das wird wohl auch so bleiben, so lange die Einwohner das Recht haben, der Veröffentlichung von Abbildungen ihrer Wohnhäuser schon vorab zu widersprechen – also bevor die Aufnahmen online stehen. Die Google-Kamerawagen sind nur unterwegs, um Stadtpläne zu aktualisieren, nicht Street View.

Der Mitteldmann, Spitzname "Mozart", weil er gerne klassische Musik hört, ist mittlerweile weit von den Treppenstufen in der Kölner Südstadt entfernt. Mit dem australischen Klub Brisbane Roar, zu dem er 2010 wechselte, gewann er 2011, 2012 und 2014 die Meisterschaft. 2014 wurde der Kreativspieler zum Fußballer des Jahrzehnts in der A-League gewählt.

Wie er dort sein sportliches Glück fand, zeigt der Film "Tom meets Zizou – Kein Sommermärchen". In Köln suchte er es jedenfalls vergeblich.

