später lesen Podolski-Klub Trainer Riekerink steht bei Galatasaray vor dem Rauswurf Teilen

Twittern





2017-02-14T12:30+0100 2017-02-14T12:30+0100

Weltmeister Lukas Podolski bekommt beim türkischen -Rekordmeister Galatasaray Istanbul womöglich bald einen neuen Trainer. Nach Medienberichten vom Dienstag steht der derzeitige Fußballlehrer Jan Olde Riekerink nach der überraschenden 1:2-Heimniederlage gegen Abstiegskandidaten Kayserispor am Sonntag unmittelbar vor der Ablösung. Die Führungsetage des Klubs sei bereits zu einem Krisengespräch zusammengekommen, um über die Zukunft des 53-jährigen Niederländers zu beraten. Dies meldeten die türkische Nachrichtenagentur Anadolu sowie die Tageszeitung Hürriyet. Eine endgültige Entscheidung sollte im Laufe des Dienstags fallen. Der 20-malige Champion liegt in der Tabelle als Dritter hinter den Stadtrivalen Besiktas und Basaksehir zurück. Seit Jahren geben sich die Trainer bei Galatasaray die Klinke in die Hand. Ein möglicher Nachfolger Riekerinks, der das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, wäre bereits der sechste Coach des Klubs seit 2014. Als heißester Kandidat auf die Nachfolge wird bereits der frühere kroatische Nationalspieler Igor Tudor, derzeit Trainer bei Kardemir Karabükspor, gehandelt.