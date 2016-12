später lesen Überraschung im Pokalderby Tuzlaspor besiegt Galatasaray Teilen

Twittern







Drittligist Tuzlaspor hat dem Lokalrivalen Galatasaray Istanbul im türkischen Pokal eine überraschende Niederlage zugefügt. Der Außenseiter gewann die Partie in der Gruppenhase am Mittwochabend mit 3:2 (0:1) und setzte sich zunächst an die Spitze. In dem hektischen Pokalspiel mit drei Platzverweisen war Favorit Galatasaray, der ohne den noch verletzten Lukas Podolski antrat, in der 45. Minute durch den Kameruner Aurelien Chedjou in Führung gegangen. Doch Tuzlaspor machte aus dem 0:1 nach der Pause innerhalb von sieben Minuten (51./53./58.) ein 3:1. Martin Linnes konnte für den Favoriten nur noch verkürzen (70.). Torschütze Chedjou sah die Rote Karte, Yasin Oztekin (Galatasaray) und Dogan Ates (Tuzlaspor) jeweils Gelb-Rot.