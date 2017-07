später lesen China Untersuchung nach Attacke auf Schiedsrichter und Fan-Krawallen 2017-07-04T10:30+0200 2017-07-04T10:29+0200

Nach einem angeblichen Angriff auf einen Schiedsrichter und Fan-Ausschreitungen in der zweitklassigen China League One hat der chinesische Fußballverband Untersuchungen eingeleitet. Bei der Partie zwischen Baoding Rongda und Wuhan Zall (2:2) am vergangenen Samstag waren die Schiedsrichter von wütenden Fans mit Schuttteilen beworfen worden, wie die Zeitung Beijing News berichtete. Zudem soll der vierte Offizielle Yang Kaizi nach der Partie in der Kabine geschlagen worden sein. Von wem die Attacke ausging, schrieb die Zeitung nicht. Vorausgegangen war eine umstrittene Entscheidung der Unparteiischen in der Schlussphase des Spiels: Baoding hatte mit 2:1 geführt, ehe den Gästen aus Wuhan in der siebenminütigen Nachspielzeit per Elfmeter der Ausgleich gelang. Das Schiedsrichter-Team musste anschließend von Sicherheitspersonal vom Platz eskortiert werden. "Wir bitten die Klubs, ihre Meinung dazu auf ruhige Weise auszudrücken", teile der Verband mit: "In der Zwischenzeit rufen wir die Fans auf, rational und beherrscht zu bleiben."