Rangers-Manager: Warburton widerspricht Rücktrittsmeldungen

Verwirrung um den angeblichen Rücktritt von Teammanager Mark Warburton beim schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers: Am Freitagabend teilte der Klub mit, ein entsprechendes Gesuch Warburtons und seiner Assistenten angenommen zu haben. Schon kurze Zeit später widersprach der 54-Jährige im Gespräch mit der BBC Scotland dieser Darstellung: Er habe seinen Rücktritt nicht angeboten und werde seinen Rechtsbeistand einschalten. Warburton war unter Druck geraten, da die derzeit drittplatzierten Rangers nach ihrer Rückkehr in die Premier League in dieser Saison bereits 27 Punkte hinter dem ewigen Rivalen und Tabellenführer Celtic Glasgow zurückliegen. Nun soll der Engländer, dessen Vertrag bis 2018 datiert ist, nach knapp zwei Jahren im Amt seinen Abschied angeboten haben. Das gleiche gelte für Assistent David Weir und den Scouting-Chef Frank McParland.