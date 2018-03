später lesen Major League Soccer Wechsel von Ex-Bremer Sane nach Orlando perfekt 2018-03-05T10:55+0100 2018-03-05T10:54+0100

Der Wechsel des ehemaligen Werder-Profis Lamine Sane in die Major League Soccer (MLS) zum Orlando FC ist perfekt. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler erhielt kurz vor dem Saisonauftakt in den USA die Freigabe für seinen neuen Klub, kam jedoch im Heimspiel gegen D.C. United (1:1) noch nicht zum Einsatz. Der Vertrag zwischen den Bremern und Sane war Anfang Februar vorzeitig aufgelöst worden. Der Senegalese war an der Weser in Ungnade gefallen, nachdem er im Januar Trainingseinheiten und andere offizielle Termine geschwänzt hatte, um einen Wechsel zu erzwingen.