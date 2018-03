Nach 133 Länderspielen für die Nationalmannschaft der Niederlande hat Wesley Sneijder seinen Rückzug aus dem Oranje-Team mitgeteilt. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs, das er mit dem seit Anfang Februar amtierenden Nationaltrainer Ronald Koeman bei dessen Besuch in Katar geführt habe.

Das teilte Rekordnationalspieler Sneijder am Sonntag auf der Webseite des niederländischen Fußballverbandes KNVB mit.

"Ich habe verstanden, dass Koeman mit anderen, jüngeren Spielern einen Neubeginn versuchen will. Wir haben darüber sehr offen gesprochen, und das war ein angenehmes Gespräch. Ich respektiere seine Entscheidung", sagte Sneijder. Der 33-Jährige war im Januar von OGC Nizza zu Al Gharafa nach Katar gewechselt.

Sneijder hatte 2003 sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben und nahm an drei Weltmeisterschaften teil. 2010 in Südafrika wurde er mit den Niederlanden Vizeweltmeister, vier Jahre später in Brasilien Dritter. Er spielte in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Real Madrid und Inter Mailand.

