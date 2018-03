später lesen Vor Rückspiel gegen RB Leipzig Zenit St. Petersburg spielt 0:0 in Rostow 2018-03-11T19:00+0100 2018-03-11T19:00+0100

Zenit St. Petersburg hat auch vor dem zweiten Europa-League-Duell mit RB Leipzig in der russischen Fußball-Liga nur ein 0:0 erreicht. Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den Bundesligisten musste sich Zenit am Sonntag bei FK Rostow mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Vor der 1:2-Niederlage am vorigen Donnerstag in Leipzig hatte St. Petersburg daheim gegen Amkar Perm ebenfalls nur 0:0 gespielt. Der Rückstand auf Liga-Spitzenreiter Lokomotive Moskau beträgt nach dem zweiten Spiel nach der Winterpause sieben Punkte und könnte sich am Montag nach dem Gastspiel der Moskauer in Jekaterinburg noch vergrößern.