Ex-Nationalspieler Zickler wird Co-Trainer bei Red-Bull-Farmteam Liefering

Der ehemalige Nationalspieler Alexander Zickler wird Assistenztrainer von Thomas Letsch beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering. Der 42-Jährige, jahrelang Profi bei Bayern München, war zuletzt Coach der U15 bei Red Bull Salzburg. Liefering ist das Farmteam der Salzburger und derzeit Tabellenzweiter. "Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, tagtäglich mit so guten Fußballern zusammenzuarbeiten, die sehr viel Qualität und noch alles vor sich haben", sagte Zickler. Der frühere Stürmer absolvierte zwölf Länderspiele. Mit den Bayern, für die er von 1993 bis 2005 gespielt hatte, gewann er unter anderem die Champions League und den Uefa-Cup sowie sieben Meisterschaften. Nach seiner erfolgreichen Münchner Zeit stand er in Österreich bei Red Bull Salzburg und in Linz unter Vertrag.