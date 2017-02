später lesen Fußball in Österreich Zweitligist Wiener Neustadt verlost Stadionnamen Teilen

Der österreichische Fußball-Zweitligist SC Wiener Neustadt geht bei der Sponsoren-Akquise völlig neue Wege. Der frühere Klub von Schalke-Stürmer Guido Burgstaller verlost das Recht am Namen seines Stadions. Teilnehmen kann jeder, der ein oder mehrere Lose zum Preis von 500 Euro pro Stück erwirbt. Im Preis enthalten sind ein Werbepaket sowie die Teilnahme an der Verlosung des Stadionnamens am 10. März. Damit kein Unfug getrieben wird, haben die Vereinsbosse jedoch vorgesorgt: Sittenwidrige Bezeichnungen sowie Namen mit Bezug zu politischen oder religiösen Bewegungen sind nicht zugelassen. Auch Bezeichnungen, die Bezug auf andere Vereine nehmen, sind ausgeschlossen. Die Aktion soll bis zu 500.000 Euro in die Klubkasse spülen.