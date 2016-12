später lesen Steuerhinterziehung Argentinischer Fußballbund angezeigt Teilen

Die Behörden in Argentinien haben eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung gegen den argentinischen Fußballbund AFA erhoben. Der Verband habe Einkommensteuern für die Monate von Mai bis August gar nicht oder nach der gesetzlichen Frist gezahlt, sagte die Steuerbehörde AFIP am Montag (Ortszeit). Nun müsse der Richter Javier López Biscayart ermitteln, ob es sich bei dem Vorfall um eine Straftat handle. Der AFA befindet sich derzeit wegen mutmaßlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten unter der Beobachtung des Weltfußballverbandes Fifa, der eine kommissarische Verwaltung in Argentinien eingesetzt hat. Bis zum 30. Dezember soll der AFA eine neue Führung wählen.